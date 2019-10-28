Томск, , 16:56 — REGNUM Пропавшую семью с годовалым ребёнком нашли полицейские в застрявшей в грязи машине в Томской области. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пропавшая семья была обнаружена на лесной дороге между поселком Суйга Молчановского района и поселком Нибега Верхнекетского района. Автомобиль, на котором передвигалась семья, застрял в грязи в 40 километрах от ближайшего населённого пункта.

На связь с родственниками семья выходила в последний раз 26 октября, тогда они выехали из Томска в населённый пункт Белый Яр. После этого поисками людей занялась полиция и спасатели. 27 октября у семьи в автомобиле закончился бензин и сел аккумулятор. В тот же день закончилась еда.

После обнаружения семьи, мужчина пояснил, что они ехали, целиком положившись на навигатор. Спасённые прошли медицинский осмотр, у взрослых членов семьи выявлено переохлаждение конечностей, ребёнку медпомощь не понадобилась. В настоящее время жизни и здоровью людей ничто не угрожает. Семья записала видеоролик со словами благодарности спасшим их представителям экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розысках семьи из трёх человек с годовалым ребёнком, пропавшей в Томской области.

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