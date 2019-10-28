Ханты-Мансийск, , 16:30 — REGNUM В Югре и на Ямале утром 28 октября пропала мобильная связь от МТС. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Как пишет Накануне.Ru, в самой компании подтвердили данный факт. По словам представителей сотового оператора, причиной стал обрыв волоконно-оптической линии передачи. Специалисты приступили к восстановлению кабеля.

В настоящий момент связь восстановлена, отметили в компании спустя некоторое время.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября произошёл сбой в работе свердловского сотового оператора «Мотив». Причиной также стал обрыв кабеля.

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