Екатеринбург, , 16:27 — REGNUM Анализы Владимира В., который устроил ДТП с двумя смертями в центре Екатеринбурга, действительно поменяли на другие. Об этом заявил адвокат Александр Шумилов, защищающий интересы вдовы погибшего екатеринбуржца, сообщает «Новый день».

По словам Шумилова, ему удалось ознакомиться с результатами экспертизы ДНК, которую провели, чтобы удостовериться в принадлежности анализов. Оказалось, что биологическую жидкость, которую «сдавал» виновник ДТП, принадлежала не ему.

«Ее подменили. Кто это сделал и чья моча, ещё предстоит выяснить», — сказал адвокат.

Юрист предположил, что теперь обвиняемый будет квалицифирован как находившегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и виновнику ДТП может угрожать более серьёзное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Шумилов заявил, что устроивший смертельное ДТП в центре Екатеринбурга водитель отказался от проверки на полиграфе. Тем не менее за несогласие пройти процедуру ему ничего не грозит.

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