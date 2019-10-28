Нолинск, , 16:20 — REGNUM Уголовное дело в отношении водителя маршрутки, которая столкнулась с легковым автомобилем, возбудили в УМВД России по Кировской области, а сам он задержан. Об этом сообщила 28 октября пресс-служба регионального ведомства.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, ДТП произошло в Нолинском районе из-за того, что микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114. Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Сообщается, что в аварии погибли четыре человека, которые ехали в легковом автомобиле. Пострадали и пассажиры маршрутки. Были госпитализированы шесть человек, двое из которых, в том числе восьмилетняя девочка, находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в УМВД, водителя поместили в изолятор временного содержания. В суд будет направлено ходатайство о помещении подозреваемого на время следствия под стражу.