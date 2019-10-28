Киев, , 16:05 — REGNUM Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении трём людям, подозреваемым в покушении на убийство возле села Княжичи Киевской области, сообщили 28 октября в пресс-службе ведомства.

Известно, что инцидент произошёл 21 октября 2019 года.

«Один из подозреваемых умышленно столкнулся с автомобилем потерпевших, из-за чего автомобиль вынужденно остановился. Второй подозреваемый, находясь в кустах у дороги с заготовленным огнестрельным оружием, осуществил не менее трёх выстрелов в лобовое стекло автомобиля», — сказано в сообщении.

Потерпевшие покинули салон автомобиля и начали разбегаться. Один из них получил ранения, но оказал нападавшим сопротивление и сумел отбиться, отметили правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, жертвой которой оказался один из участников. Второй погиб при взрыве гранаты в районе вокзала.

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