Киев, 28 октября 2019, 16:05 — REGNUM Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении трём людям, подозреваемым в покушении на убийство возле села Княжичи Киевской области, сообщили 28 октября в пресс-службе ведомства.
Известно, что инцидент произошёл 21 октября 2019 года.
Потерпевшие покинули салон автомобиля и начали разбегаться. Один из них получил ранения, но оказал нападавшим сопротивление и сумел отбиться, отметили правоохранители.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, жертвой которой оказался один из участников. Второй погиб при взрыве гранаты в районе вокзала.
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