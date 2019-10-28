Москва, , 16:00 — REGNUM Двое преступников обстреляли мужчину и похитили у него 9 миллионов рублей на Павелецкой площади в центре Москвы. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирину Волк.

Утром 28 октября в полицию поступило сообщение о стрельбе в воздух в районе улицы Зацепский Вал. Следствие установило, что двое неизвестных отобрали у выходившего из банка мужчины сумку с 9 миллионами рублей и избили его. Вероятно, нападение было спланировано.

Полиция задержала подозреваемых, ими оказались двое жителей Северо-Кавказского федерального округа. По факту нападения и кражи возбуждено уголовное дело.