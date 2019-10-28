Шринагари, , 15:55 — REGNUM Неизвестные бросили в мирных жителей гранату 28 октября в Индии, в союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает агентство ANI.

ЧП произошло в городке Сопор. В людей, стоявших на остановке, бросили гранату. Известно, по меньшей мере, о девятерых пострадавших, двоих из которых направили в больницу в Шринагари.

Стоит отметить, что в Джамму и Кашмир на 29 октября запланировано посещение делегации Евросоюза. Европейцы настояли на данной поездке, так как подозревают, что там происходит «нарушение прав человека».

Напомним, в августе в Индии отменили особый статус штата Джамму и Кашмир. Это возмутило руководство ряда стран, в том числе Пакистана, который претендует на данный регион.