Луганск, 28 октября 2019, 15:52 — REGNUM В районе населённого пункта Сокольники военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БЛА) украинских силовиков, сообщил 28 октября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Фото и видео материалы, снятые беспилотником, переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР, отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее банда украинских радикалов, находящаяся в населённом пункте Золотое на линии соприкосновения с ЛНР, сообщила, что к ним приезжала полиция и пыталась проводить обыски. Боевики готовятся «стоять до конца».
Читайте также: Украинские боевики на границе с ЛНР намерены «стоять до конца» — СМИ