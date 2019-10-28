Москва, 28 октября 2019, 15:54 — REGNUM Трое приемных детей обвинили москвичку в издевательствах. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на приемную дочь женщины Анну.

Кукла, сидящая на крыльце
Кукла, сидящая на крыльце
(сс) eflon

По словам девушки, приемная мать регулярно употребляет алкоголь, не работает и получает за троих приемных детей 130 тысяч рублей ежемесячно. Дети опубликовали в сети видео издевательств.

Анна утверждает, что подавала заявления и обращения во все инстанции, но ответа так и не получила. Инспекция по делам несовершеннолетних подключилась только после публикации видео издевательств.

Издание отмечает, что семья состоит на учете с 2010 года, каждые полгода к ним приходит специалист с проверками. По их словам, в семье проблем нет — дети не жаловались на мать, и она никогда не была замечена в состоянии опьянения.

Однако дочь заявляет, что женщина регулярно издевается над приемными детьми, употребляет алкоголь, а ее бывший муж, якобы имевший уголовное прошлое, также раньше участвовал в издевательствах.