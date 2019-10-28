Москва, , 15:54 — REGNUM Трое приемных детей обвинили москвичку в издевательствах. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на приемную дочь женщины Анну.

Кукла, сидящая на крыльце (сс) eflon

По словам девушки, приемная мать регулярно употребляет алкоголь, не работает и получает за троих приемных детей 130 тысяч рублей ежемесячно. Дети опубликовали в сети видео издевательств.

Анна утверждает, что подавала заявления и обращения во все инстанции, но ответа так и не получила. Инспекция по делам несовершеннолетних подключилась только после публикации видео издевательств.

Издание отмечает, что семья состоит на учете с 2010 года, каждые полгода к ним приходит специалист с проверками. По их словам, в семье проблем нет — дети не жаловались на мать, и она никогда не была замечена в состоянии опьянения.

Однако дочь заявляет, что женщина регулярно издевается над приемными детьми, употребляет алкоголь, а ее бывший муж, якобы имевший уголовное прошлое, также раньше участвовал в издевательствах.