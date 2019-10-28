Улан-Удэ, , 15:29 — REGNUM Пострадавшие при взрыве газа в Улан-Удэ перенесли вторые сутки без ухудшения динамики состояния. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерстве здравоохранения Бурятии, 17-летний подросток показывает положительную динамику, дышит самостоятельно, начал приём пищи.

23-летняя девушка, у которой диагностировали глубокие ожоги 40% тела, остаётся в реанимации. Ещё две пострадавшие получают лечение в отделении гнойной хирургии с ожогами 35% тела, одна пациентка — в отделении травматологии.

В понедельник, 28 октября в больнице скорой медпомощи и детской больницы состоялся сеанс телемедицинской консультации со специалистами Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского.

«Главный внештатный специалист комбустиолог Минздрава России Андрей Алексеев согласовал тактику ведения пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи пострадавшим при взрыве», — сообщили в минздраве.

Специалисты федеральной клиники согласовали тактику лечения пострадавших. Отмечается, что в ближайшее время оперативное вмешательство пациентам не требуется.

«Ожоги проявляются со временем, полностью оценить глубину ожога можно на 7−10 сутки. И тогда мы будем принимать решение по проведению необходимой операции, например, по пересадке кожи», — отметил заведующий отделением гнойной хирургии больницы скорой медпомощи Сергей Бутуханов.

Напомним, взрыв газового баллона произошёл рано утром в одной из кафе Улан-Удэ. Как сообщало ИА REGNUM, в результате пострадали 12 сотрудников учреждения — посетителей в момент взрыва не было. Пятерым пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Подробнее: Число пострадавших от взрыва газа в Улан-Удэ возросло до 12

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