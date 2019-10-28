Заветинский район, , 15:31 — REGNUM Стали известны подробности ограбления фермера из Ростовской области. Так, трое злоумышленников проникли в квартиру к главе местного фермерского хозяйства и угрожали убийством.

Инцидент произошёл на хуторе Савдя Заветинского района вечером 26 октября. Трое вооружённых преступников с электрошокерами угрожали убить предпринимателя и его жену.

«Добычей преступников стали 850 тыс. рублей и гладкоствольное ружьё, которое принадлежит хозяину. Неизвестные скрылись», — сообщает telegram-канал «Чё по Ростову?».

ИА REGNUM напоминает, что информацию об ограблении фермера подтвердили в региональном управлении МВД РФ. Преступники пока не найдены.

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