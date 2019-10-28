Уфа, , 15:23 — REGNUM Мастер ООО «ТЭКСТРО», обвиняемый в нарушении требований промышленной безопасности, в результате чего погиб человек, предстанет перед судом в Уфе. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии.

В мае текущего года при проведении гидроиспытания теплообменника произошел разрыв металлической трубы на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе. Ее части попали в слесаря подрядной организации. От полученных травм мужчина скончался.

По версии следствия, несчастный случай произошел из-за нарушений норм и правил в области промышленной безопасности, которые допустил мастер строительных и монтажных работ, в чьем подчинении находился погибший слесарь.

Обвиняемый, в нарушение установленных требований безопасности, дал указание слесарю перекрыть дренажный вентиль. Таким образом, слесарь вошел в опасную зону во время подъема давления, которое превышало максимально разрешенное для данного аппарата. Именно в это время и произошел разрыв трубы.

По данному факту в отношении 51-летнего мастера строительных и монтажных работ ООО «ТЭКСТРО» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый свою вину не признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.