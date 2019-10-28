Псков, , 15:10 — REGNUM В Пскове от урагана, обрушившегося на город вечером 27 октября, пострадали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 октября, в пресс-службе муниципалитета.

Председатель комитета ГО и ЧС городской администрации Владимир Воробьев сообщил, что пик урагана пришелся на 19:00 27 октября, когда порывы ветра достигали 19 м/c, к 22:30 ветер стих.

Некоторые районы города — в основном, частный сектор — были обесточены в связи с повреждением линий электропередачи. Обошлось без возгораний и пожаров.

Известно о 39 поваленных ветром деревьях, из которых пять при падении повредили транспортные средства, четыре обрушились на сети газоснабжения, одно дерево упало на территории школы, 18 деревьев ветер повалил на автодороги, а возле Мирожского монастыря упала опора линии электропередачи. Кроме того, поступали сообщения о сносе кровли домов и упавших светофорах.

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К утру 28 октября все деревья, мешающие транспортному сообщению, были убраны специализированными службами — все дороги в Пскове открыты, помех в автомобильном движении на данный момент нет.

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