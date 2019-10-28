Краков, Польша, , 15:01 — REGNUM Полиция разыскивает группу молодых людей, подозреваемых в насильственных действиях в отношении гражданки Пакистана, сообщила в понедельник 28 октября представитель полиции Малопольского воеводства Барбара Щерба. Свидетелям происшествия, желающим помочь краковской полиции в установлении обстоятельств случившегося и в поиске подозреваемых, гарантируется анонимность. Об этом сообщает «Польское радио».

Инцидент произошёл 20 октября около 18.00 в трамвае 18-го маршрута между остановками «Грот Ровецкого» и «Барсучья». Группа молодых людей допустила нарушение «телесной неприкосновенности» гражданки Пакистана, попытавшись сорвать с её головы платок (хиджаб).

За публичное оскорбление или нарушение телесной неприкосновенности из соображений расовой, этнической или конфессиональной неприязни, по польскому законодательству предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.