Анкара, 28 октября 2019, 15:03 — REGNUM Правоохранительные органы Турции за последнюю неделю арестовали порядка 3 тыс. 400 нелегальных мигрантов, об этом 28 октября сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, спецоперации по поимке беженцев проходили сразу в нескольких провинциях страны. Свыше половины незаконно пересекших границу были пойманы в провинции Эдирне на границе с Грецией и Болгарией.
Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.
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