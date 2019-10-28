Нижний Новгород, , 14:41 — REGNUM По состоянию на 12:30 в Нижегородской области обесточены около 21 тыс. жилых домов, в которых проживают более 47 тыс. человек. По предварительным данным, без света остались жители 13 районов области, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил в течение суток восстановить подачу электроэнергии в населенных пунктах, пострадавших от сильного ветра. По его словам, в первую очередь, еще до наступления ночи, необходимо возобновить энергоснабжение социально важных объектов.

Вице-губернатору Дмитрию Краснову поручено совместно с МЧС создать оперативный штаб по ликвидации последствий. Главе минэнерго региона Андрею Черткову поручено создать штаб с представителямиресурсоснабжающих организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время без света в Приволжском федеральном округе остались около 6 тыс. жителей Татарии, продолжаются авариные работы на объектах в 11 районах Кировской области. Неблагоприятной прогноз по усилению шквалистого ветра сохраняется до конца дня в Марий Эл, Пермском крае, Чувашии, Ульяновской и Оренбургской областях.