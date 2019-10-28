Кемерово, , 14:40 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв направил на имя главы Алтайского края Виктора Томенко телеграмму с соболезнованиями. В телеграмме Цивилёв выразил соболезнования жителям региона в связи с гибелью восьми человек в ДТП, говорится на официальном сайте Алтайского края.

«От имени всех жителей Кузбасса и меня лично примите глубокие соболезнования связи со смертельным ДТП на трассе «Барнаул — Рубцовск» 26 октября, — говорится в сообщении. — Эта беда глубокой болью отозвалась в наших сердцах, не оставила кузбассовцев равнодушными. Прошу передать соболезнования, слова поддержки родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Весь Кузбасс переживает и скорбит вместе с вами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября в Алтайском крае столкнулись микроавтобус и минивэн. По даным СКР, в автобусе на фестиваль в город Барнаул ехали артисты фольклорного ансамбля «Сударушка». Погибли восемь человек, среди них ребёнок 2011 года рождения. Ещё несколько человек находятся в тяжёлом состоянии в больнице.

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