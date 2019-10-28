Посёлок городского типа Судиславль, Костромская область, , 14:37 — REGNUM В Костромской суд направлено дело по факту злоупотребления своими полномочиями руководителем одного из сельхозпредприятий Судиславского района Костромской области, сообщает пресс-служба УМВД региона.

Следствие считает, что председатель предприятия довел хозяйство до банкротства. Два года он распродавал по заниженным в несколько раз ценам имущество, принадлежащее сельхозкооперативу.

Например, по договору взаимозачета сам себе продал 72 коровы. Сумма сделки составила 900 тысяч рублей, реальная стоимость крупного рогатого скота превышала 2 миллиона рублей. Затем этих животных мужчина перепродал местным фермерам уже по рыночной стоимости.

Также обвиняемый продал 11 домов и квартир, числящихся на балансе СПК, по цене от 2 до 55 тысяч рублей. В результате сделок предприятие недосчиталось более миллиона рублей. На имущество руководителя хозяйства наложен арест.