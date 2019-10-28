Бейрут, , 14:34 — REGNUM Вооруженные силы Ливана задержали нескольких демонстрантов в городе Сидон, об этом 28 октября сообщает Al Arabia.

Задержание было произведено после того, как граждане легли на проезжую часть в целях препятствования движению автотранспорта. Точное число арестованных не известно.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ливане продолжаются 11 дней, причиной недовольства жителей страны стало желание правительства повысить налоги.

Массовые демонстрации привели к отставке ряда членов правительства, а также заявлению премьер-министра страны Саада Харири о плане масштабных реформ в стране.

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