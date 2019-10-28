Аксайский район, Ростовская область, , 14:25 — REGNUM К месту ландшафтного пожара рядом с трассой М-4 «Дон» в Ростовской области стянуты дополнительные силы и техника. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ 28 октября.

«Увеличилось количество сил и средств: всего 53 человека, 17 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что камыш загорелся в районе Аксайского моста около 12:45 мск. Угрозы населенным пунктам нет.

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