Бишкек, , 14:24 — REGNUM Сотрудник госкомитета нацбезопасности Киргизии арестовали 25-летнего местного жителя, завербованного террористами еще четыре года назад. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным следствия, задержанный киргизстанец ранее прошел подготовку в лагере одной из международных террористических организаций и был направлен Киргизию для проведения терактов.

Также отмечается, что арестованный террорист с 2016 года находился в розыске в рамках возбужденного против него уголовного дела по статье «Наемничество».

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