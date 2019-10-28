Самара, , 14:23 — REGNUM Бывшего полицейского в Самаре приговорили к одному году колонии за покушение на мошенничество. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о причастности стража порядка к вымогательству денег поступила в ФСБ в августе прошлого года. Тогда подозреваемый служил начальником УНК ОП № 7 УМВД РФ по Самаре.

Во время последующей работы информация о вымогательстве денег за непривлечение к уголовной ответственности местного жителя подтвердилась. В августе прошлого года полицейский был задержан сотрудники УФСБ в момент получения им 600 тыс рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Промышленный районный суд Самары признал бывшего полицейского виновным и назначил ему наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима.