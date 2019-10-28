Балахна, Нижегородская область, , 14:19 — REGNUM По факту гибели на пожаре двоих жителей Балахнинского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

В настоящее время для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, для установления причины пожара — пожарно-техническая экспертиза. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в ночь на 27 октября в жилом доме в деревне Шишкино. После тушения были обнаружены тела 46-летнего мужчины и его 14-летней дочери.