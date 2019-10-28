Иваново, , 13:52 — REGNUM Часть кровли и фасада Ивановской областной детской клинической больнице повреждены в результате непогоды утром 28 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, на устранение последствий средства будут выделены из резервного фонда правительства региона.

По информации регионального департамента здравоохранения, в настоящее время проводится комплекс мероприятий по закреплению конструкций кровли для обеспечения безопасности пациентов; определяется площадь повреждений для выполнения аварийно-восстановительных работ.

Сильный ураганный ветер в регионе утром 28 октября привел к массовым аварийным отключениям электроэнергии. Аварии были зафиксированы в Ивановском, Заволжском, Лежневском, Лухском, Верхнеландеховском, Шуйском, Гаврилово-Посадском и Савинском районах, а также в городе Юрьевец, где обрушились три опоры ЛЭП. В работах по устранению последствий участвуют более 200 человек.

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