Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM В Свердловской области в минувшие выходные произошло три дорожно-транспортных происшествия спровоцированных нетрезвыми водителями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В результате данных дорожно-транспортных происшествий один человек погиб, а ещё трое граждан были травмированы.

Напомним, что с начала 2019 года в Свердловской области произошло 247 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей севших за руль в нетрезвом состоянии. В этих авариях погибли 89 граждан, а ещё 317 человек получили травмы различной степени тяжести.