Ярославль, , 13:23 — REGNUM В Ярославле начали разбирать дебаркадер, затонувший при буксировке в Волге 25 августа. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Роман Колесов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дебаркадер в Ярославле Роман Колесов

Дебаркадер может угрожать судоходству, поэтому областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о его демонтаже.

«Процесс демонтажа проводится с использованием буксиров, плавкрана, баржи и водолазной группы. Место проведения работ оборудовано специальным ограждением, для того, чтобы предотвратить возможность передвижения обломков объекта по водному объекту», — написал Роман Колесов.

Разбирает дебаркадер «Ярославский речной порт». Он же осуществлял буксировку плавсредства, при которой объект затонул. Демонтированные части будут вывезены на территорию порта.

«Процесс демонтажа распределен на три этапа, с учетом специфики объекта. На первом этапе проводится демонтаж надводной части, затем работы перейдут на подводную часть. Завершающим этапом станет подъем железобетонного основания дебакадера», — написал Роман Колесов.

Работы планируется завершить до конца года.

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