Брянск, , 13:20 — REGNUM Годовалую девочку без признаков жизни обнаружили в бассейне нежилого помещения, расположенного в Советском районе города Брянска. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело, сообщили 28 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Ребёнок утонул вечером 27 октября. По предварительной версии, девочка находилась в бассейне вместе с матерью. Следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка, проводят необходимые экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».