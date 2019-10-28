Липецк, , 13:01 — REGNUM В Липецке 15-летняя школьница получила многочисленные травмы, упав с высоты одного этажа во время прогулки по заброшенному зданию. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным следствия, вечером 27 октября группа подростков гуляла в заброшенной высотке. Одна из девочек оступилась и упала с шестого на пятый этаж на бетонный пол. Скорую помощь вызвали её друзья. Школьницу доставили в областную детскую больницу с многочисленными травмами. Следователи выясняют, кто является собственником здания и почему доступ к нему имеют все желающие. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Заброшенная рембаза в Военном городке — одно из самых известных в Липецке недостроенных зданий. Стройка началась ещё в 80-х годах, однако так и не была завершена. На протяжении всего времени заброшенная многоэтажка не охранялась, а истории о прогулках по ней стали частью городского фольклора.