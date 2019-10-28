Самара, , 13:01 — REGNUM Мужчину, который расплатился за покупки в супермаркете найденной им банковской картой, приговорили к лишению свободы условно. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Следствием установлено, что летом 2019 года мужчина нашел на тротуаре около супермаркета в Самаре именную банковскую карту с чипом. В это же день он оплатил ею свои покупки в магазине на общую сумму 3197 рублей.

Отмечается, что свою вину подсудимый признал и уже возместил причиненный ущерб.

Суд признал подсудимого виновным в совершении тайного хищения чужого имущества с банковского счета по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ и назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.