Ярославль, , 12:56 — REGNUM В Ярославской области ураганный ветер оставил без водоснабжения город Данилов и два поселка в Рыбинском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГП «Северный водоканал».

Данилов Алексей Лобанов

«Из-за отсутствия электричества в Данилове не работают водозаборы. Без водоснабжения с 2−00 сегодня, 28 октября, находится весь город. Работы ведут работники электросети. На время ликвидации аварийной ситуации будет организован подвоз воды», — сообщили в ГП «Северный водоканал».

Также без воды остались поселки Тихменьево и Забава в Рыбинском районе — там также нет электричества. Ветер повредил объекты водоснабжения в Мышкине и Большом селе, однако там водоснабжение не прерывалось.

Сейчас электроснабжение водозабора Данилова восстановлено. Специалисты «Северного водоканала» налаживают водоснабжение.

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