Ужгород, Украина, , 12:59 — REGNUM На выезде с Украины в Словакию скопилось 450 грузовиков, заявила пресс-секретарь Закарпатской таможни Алла Дацюк, сообщило 28 октября информационное агентство «Укринформ».

"Сейчас на выезд с Украины возле КПП «Ужгород — Вишне Немецкое» на словацкой границе скопилось 450 грузовиков, очередь образовалась на объездной дороге возле Ужгорода, она составляет более 10 км», — рассказала чиновник.

По её словам, ажиотаж вызван отсутствием разрешений на движение фур по территории Польши, из-за чего водителям приходится ехать через Словакию, где эти разрешения есть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатской таможне призвали водителей пользоваться другими пропускными пунктами, чтобы не создавать очередь.

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