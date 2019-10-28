Ужгород, Украина, 28 октября 2019, 12:59 — REGNUM На выезде с Украины в Словакию скопилось 450 грузовиков, заявила пресс-секретарь Закарпатской таможни Алла Дацюк, сообщило 28 октября информационное агентство «Укринформ».
По её словам, ажиотаж вызван отсутствием разрешений на движение фур по территории Польши, из-за чего водителям приходится ехать через Словакию, где эти разрешения есть.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатской таможне призвали водителей пользоваться другими пропускными пунктами, чтобы не создавать очередь.
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