Кострома, , 12:52 — REGNUM На Костромскую область ранним утром 28 октября обрушился штормовой ветер. Социальные сети пестрят сообщениями о разгуле стихиив областном центре, — сообщает ГТРК «Кострома»

Ветер валил деревья и сносил остановки, столбы и заборы, крыши. Порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Сейчас коммунальщики и энергетики устраняют последствия шторма в оперативном режиме. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в 9 районах области.

На улице Центральной в Костроме без крыши остался двухэтажный дом. Очевидцы сообщают и об автомобилях, пострадавших от обрушения деревьев.

На улице Просвещения — без электричества остались жилые дома и школа.

В воскресенье 27 октября в Костромской области был введен режим повышенной готовности до вечера понедельника. Синоптики вдобавок к сильному ветру обещают еще и мокрый снег.