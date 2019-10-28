Мтвара, Танзания, , 12:58 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Танзании Хамад Масауни инициировал расследование по факту нанесения увечий 95-летнему жителю деревни Чиконго области Мтвара Абдаллаху Ауси. Ответственным за расследование был назначен помощник комиссара полиции по области Мтвара Бласиус Чатанда, передает газета Nipashe.

Как сообщают свидетели инцидента, пожилого мужчину якобы избили полицейские, прибывшие в деревню для обеспечения общественной безопасности и прекращения беспорядков.

Журналисты издания отмечают, что Масауни отдал данный приказ в ходе выступления перед жителями деревни, состоявшимся в ходе его рабочего визита в область Мтвара. Как сообщают сотрудники СМИ, жители позднее заявляли, что «полиция заложила в деревне бомбы, а также причастна к нанесению увечий гражданам».

»Немыслимо избивать людей такого возраста, полиция не имеет права без причины применять физическую силу в отношении граждан, поэтому я вам обещаю, что мы проведем расследование в отношении полицейских, действовавших не по уставу», — заявил Масауни, добавив, что всех виновных исключат из рядов вооруженных сил страны.

Он также добавил, что правительство пятого созыва не намерено подвергать своих граждан истязаниям, так как его основная цель — защита их интересов, которая поможет обеспечить достойные условия для ведения экономических дел и обеспечения национального процветания.

По словам комиссара Чатанды, причиной беспорядков в деревне стала пропажа юноши, в которой подозревали одного из жителей деревни, что и вызвало столкновения.