Самара, , 12:46 — REGNUM 600 жилых домов и 73 социальных объекта в Самаре подключили по резервной схеме теплоснабжения из-за аварии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 28 октября в Кировском районе города была зафиксирована утечка на теплотрассе диаметром 900 мм. Повреждение выявили на улице Береговой, 8.

В настоящее время на месте аварии работают две ремонтных бригады ПТС.

Отмечается, что 600 многоквартирных домов и 73 социальных объекта подключили по резервной схеме теплоснабжения.

Аварию планируют устранить к 22:00 часов 28 октября.