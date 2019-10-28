Магас, , 12:40 — REGNUM Один человек погиб при пожаре в Ингушетии. ЧП произошло накануне, 27 октября в городе Назрани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация о возгорании на улице Итазова поступила в ведомство около 13:30. Выехавшие на место пожарные обнаружили, что горит частный дом. Площадь пожара составила около 30 кв. м. Пожар потушили достаточно быстро — за 25 мин.

Однако, по сообщению интернет-газеты «Ингушетия», спасти одного человека не удалось. В настоящее время устанавливаются причины пожара.

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Напомним, двумя днями ранее, в Ингушетии возник пожар в тире ОМОН в Карабулаке. Огнем было охвачено более 400 кв. м территории. Обошлось без жертв и пострадавших.