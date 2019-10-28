Казань, , 12:38 — REGNUM В Казани 27 октября температура воздуха превысила более чем столетний максимум, который был зафиксирован в этот день в 1905 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики».

В частности, средняя температура воздуха в Казани 27 октября 1905 года составила 11,6°С.

При этом накануне метеостанции Казань-аэропорт и Казань — Опорная зарегистрировали 12,1°С. На метеостанции Казань-Сокол фиксировалась температура воздуха в дневные часы на уровне 12,6°С.

Сегодня, 28 октября, до вечера в Татарии очень сильный юго-западный, западный ветер порывами до 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер силой до 26 м/с стал причиной нарушений электроснабжения в Тверской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, Владимирской, Кировской, Ивановсой областях и Марий Эл. В настоящее время энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. На поврежденных участках электросетей работают 122 бригады ремонтников и около 117 единиц техники.

Ожидается, что шквалистый ветер сохранится во многих регионах Поволжья 28 октября.