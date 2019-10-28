Каякентский район, Дагестан, , 12:37 — REGNUM Авария с участием трех автомобилей произошла в Каякентском районе Дагестана. Пострадали четыре человека, все они госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе МВД республики.

ДТП произошло накануне возле железнодорожной станции Инчхе. Пассажирская «Газель» из-за разрыва колеса выехала на встречную полосу, врезалась в металлическое ограждение и перевернулась. Пытаясь объехать опрокинувшуюся «Газель», водитель автомобиля «ВАЗ-2114» также выехал на полосу встречного движения и столкнулся с LADA Priora.

В результате происшествия пострадали водители обоих легковых автомобилей, а также двое пассажиров Priora. С различными травмами они доставлены в медучреждение Каякентского района и города Избербаша. По факту ДТП собран материал для процессуального решения.

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