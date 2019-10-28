Владимир, , 12:30 — REGNUM Во Владимирской области после ночного урагана 28 октября электричества лишились отдельные населённые пункты в шести районах, сообщила ГТРК «Владимир».

Электричества частично лишились жители Александровского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Гороховецкого, Муромского и Вязниковского районов. На территории всего региона зафиксированы последствия стихии: поваленные деревья и щиты. В Вязниках из знака на въезде в населённый пункт ветер сдул букву «З».

Накануне жителей региона предупредили, что в ночь с 27 на 28 октября скорость ветра достигнет 15−20 метров в секунду. Спасатели напомнили, что при таком ветре возможны отключения электричества, обрушения рекламных щитов и старых деревьев, а также ДТП.