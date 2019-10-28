Киров, , 12:24 — REGNUM В связи со шквалистым ветром в Кировской области наблюдаются перебои в энергоснабжении на территории 11 районах региона. В частности, наиболее пострадали от порывов ветра Опаринский, Подосиновский, Свечинский, Сунский, Санчурский, Котельничский, Верхошижемский, Оричевский, Нолинский, Куменский, Кильмезский районы и Нововятский район Кирова, сообщает пресс-служба «Кировэнерго».

В настоящее время на местах повреждений работают 38 аварийно-восстановительных бригад в составе 94 человек и 35 единиц техники. В случае необходимости на социальных объектах будут задействованы резервные источники энергоснабжения.

ИА REGNUM, региональные управления МЧС предупреждают жителей большинства регионов Приволжского федерального округа об усилении шквалистого ветра. Ряд регионов пострадал уже прошедшей ночью. В частности, порывистый ветер наблюдался в ночь на 28 октября в Нижегородской области. Сейчас неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Марий Эл, Пермском крае, Чувашии, Ульяновской и Оренбургской областях.