Усть-Луга, Ленинградская область, , 12:20 — REGNUM В Кингисеппском районе Ленинградской области на федеральной трассе А-180 «Нарва», на подъезде к морскому торговому порту Усть-Луга, утром 28 октября произошло столкновение шести транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении. В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили многочисленные травмы.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, массовая авария произошла около 09:30 мск. Столкнулись четыре легковых автомобиля, грузопассажирский автомобиль и автобус.

Погибший и пострадавшие люди находились в автомобиле Lada Largus.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности пострадавших», — отметили в дорожной полиции.

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в связи с резким похолоданием и гололедом на дорогах просит участников дорожного движения быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Добавим, что 28 октября около 06:50 во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на Софийской улице у дома 101 произошло столкновение четырех транспортных средств. В этом ДТП пострадавших нет.

Кроме того, на трассе «Скандинавия» в Ленобласти ранним утром перевернулся грузовик со щебнем, из-за чего транспортный поток пришлось пустить в объезд. Люди не пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Трассу «Скандинавия» в Ленобласти засыпало щебнем в результате ДТП