Первоуральск, Свердловская область, , 13:07 — REGNUM В Свердловской области жительница Первоуральска получила денежную компенсацию за тяжёлые травмы, полученные после падения ветки дерева в парке местного Центра культуры и народного творчества. Как сообщил муж пострадавшей информационному порталу Е1, супруга получила сумму в размере 400 тыс. рублей.

По словам мужчины, Центр культуры и народного творчества Первоуральска выплатил компенсацию с просрочкой двумя переводами. При этом он отметил, что его супруга до сих пор восстанавливается и страдает хроническими болями в спине.

Напомним, что инцидент произошёл в начале лета 2018 года. Тогда во время штормового ветра 6 июня во время прогулки с двумя детьми на женщину упала ветка с дерева. В результате молодая мать получила перелом позвоночника, лопатки, рёбер и повреждения внутренних органов.

Впоследствии женщина обратилась в суд с иском о компенсации.

Отметим, что на данный момент администрация Центра культуры распорядилась срезать в парке ветки деревьев, которые расположены вдоль прогулочных дорожек.