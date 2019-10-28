Рим, , 12:15 — REGNUM Служба кибер-безопасности итальянского банка UniCredit зафиксировала случай несанкционированного доступа к базе данных, где хранилась информация 3 млн клиентов. Об этом сообщил канал Rai News 24 со ссылкой на сообщение банка.

Сообщается, что происшествие было зафиксировано 28 октября. В заявлении кредитной организации говорится, что утечку удалось своевременно пресечь и данные клиентов не были украдены.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, вину сотрудника в утечке персональных данных клиентов Сбербанка ранее подтвердило коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ).