Золотое, , 12:09 — REGNUM Представителей радикальных организаций, находящиеся в посёлке Золотое на линии соприкосновения с ЛНР, попытались обыскать полицейские, сообщил 28 октября telegram-канал «Последний блокпост».

«Просто сейчас к группе «ветеранов» в посёлке Золотое приехали около 20 полицейских с автоматическим оружием под предлогом «проверки» — пытались обыскать машины и личные вещи бойцов», — сказано в сообщении.

Боевики заявили, что «готовятся» и пообещали «стоять до конца».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян заявил, что боевики вывезли из Золотого оружие, и остались в населённом пункте без него.

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