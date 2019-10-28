Золотое, 28 октября 2019, 12:09 — REGNUM Представителей радикальных организаций, находящиеся в посёлке Золотое на линии соприкосновения с ЛНР, попытались обыскать полицейские, сообщил 28 октября telegram-канал «Последний блокпост».
Боевики заявили, что «готовятся» и пообещали «стоять до конца».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян заявил, что боевики вывезли из Золотого оружие, и остались в населённом пункте без него.
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