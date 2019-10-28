Чебоксары, , 11:58 — REGNUM В Чебоксарах по итогам прокурорской проверки нашли виновных в получении травм при игре в детском комплексе «Шхуна». Административное дело заведено в отношении директора организации «Зелёный город», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Разбирательства начались после того, как малолетний ребёнок получил травму лица в Кадетском парке возле дворца культуры Тракторостроителей. При проверке выяснилось, что детский комплекс «Шхуна» представлял опасность для детей: в частности, лестница была закреплена ненадлежащим образом, а также имела оголенные острые металлические конструкции, что послужило одной из причин травмирования. Отметим, что комплекс представляет из себя игровую площадку в виде шхуны с несколькими лестницами.

По данным ведомства, малые архитектурные формы на территории Кадетского парка находятся на содержании МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», их обслуживает подрядчик в лице общества «Зеленый город». В отношении должностного лица компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов»), в адрес директора внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В настоящий момент игровой комплекс приведен в надлежащее состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, Кадетский сквер был построен в 2018 году с привлечением федеральных средств в рамках программы «Комфортная городская среда». На его благоустройство выделено более 75 млн рублей.