Анкара, , 11:57 — REGNUM В результате столкновений вооруженных сил Турции с Отрядами народной самообороны, состоящими преимущественно из сирийских курдов, погиб один военный, об этом говорится в заявлении турецкого министерства обороны.

«26 октября 2019 года наши военные совершали разведывательную деятельность в районе города Рас-жль-Айна и попали под огонь террористов Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны. В результате чего погиб один военнослужащий», — говорится в заявлении.

Отмечается, что солдат скончался на следующий день, 27 октября от полученных ран. Врачи оказались бессильны.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии в целях борьбы с курдскими повстанцами, обвиняемыми Анкарой в террористической деятельности.

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