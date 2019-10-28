Североуральск, Свердловская область, , 11:51 — REGNUM Ситуация в оставшемся без газа Североуральске находится на личном контроле свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Чиновники мэрии, министерства энергетики и ЖКХ, а также сотрудники газовых служб прилагают усилия к тому, чтобы процесс возобновления газоснабжения прошёл максимально быстро и с минимальными неудобствами для горожан, отмечает глава областного минЖКХ Николай Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аварии на газопроводе 37 043 человека лишились газа. Кроме того, отключились две котельные, из-за чего тысячи людей перестали получать тепло и горячую воду.

Восстановительные работы на газопроводе шли всю ночь. Теперь они закончены. Идёт возобновление газоснабжения. Котельные уже удалось запустить. Горячая вода и отопление возвращаются в жилой фонд и социальные учреждения.

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