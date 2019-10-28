Ханой, , 11:54 — REGNUM Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук призвал представителей министерства общественной безопасности и министерства иностранных дел страны подключиться к расследованию дела о 39 погибших, найденных в грузовике в графстве Эссекс в Великобритании. Об этом сообщает VGP News.

Глава правительства поручил ведомствам проверить, нет ли среди найденных граждан Вьетнама.

Он также отметил, что вьетнамской стороне передали информацию по данному делу, а посольство Вьетнама в Лондоне будет «продолжать тесный обмен и координацию с властями Великобритании».

Как передавало ИА REGNUM, о 39 трупах, которые были обнаружены в рефрижераторе в грузовике, британские СМИ сообщили 23 октября. Полиция пока не смогла идентифицировать личности погибших. По данному делу были задержаны четверо подозреваемых.