Валдай, Новгородская область, , 11:44 — REGNUM В Новгородской области началась проверка в Валдайской областной психоневрологической больнице, откуда 27 октября сбежал пациент. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, проверка организована в отношении сотрудников медицинского учреждения, расположенного в посёлке Короцко Валдайского района Новгородской области.

Следователи выясняют, есть ли в действиях сотрудников больницы наличие состава преступления по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»).

Предварительно известно, что из больницы 27 октября сбежал 29-летний мужчина, находящийся там на принудительном лечении по постановлению суда.

«В настоящее время следователями опрашивается персонал больницы, выясняются обстоятельства побега мужчины, а также порядок охраны на территории больницы», — сообщили в СУ СКР по Новгородской области.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников медучреждения, а также лицам, осуществлявших охрану.