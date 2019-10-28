Анкара, , 11:46 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере 20 иностранных граждан, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 28 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Задержания проходили в нескольких районах турецкой столицы, городе Анкара. Национальная принадлежность обвиняемых не уточняется.

Напомним, террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет активную работу на территории Турции. От действий бандитов погибли свыше 300 человек.

Ранее, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации в Сирии лидера группировки Абу Бакара аль-Багдади. Москва подвергла сомнению данную информацию.