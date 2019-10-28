Нижний Новгород, , 11:40 — REGNUM В Нижегородской области штормовой порывистый ветер сохранится в течение суток. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, 28 октября ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 20−25 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями прогнозируется рост числа аварий на сетях электропередачи линий связи, обрушений плохо закрепленных крупных конструкций, падений деревьев.

Накануне в результате порывов ветра в Дзержинске на иномарку упало дерево, разбив лобовое стекло. В Нижнем Новгороде также на автомобиль рухнули куски шифера, повредив капот, крышу и ветровое стекло, сообщает nn.ru. С одного из остановочных пунктов в Сормовском районе сорвало крышу.

ИА REGNUM напоминает, ураганный ветер силой до 26 м/с стал причиной нарушений электроснабжения в Тверской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, Владимирской, Кировской, Ивановсой областях и Марий Эл. В настоящее время энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. На поврежденных участках электросетей работают 122 бригады ремонтников и около 117 единиц техники.